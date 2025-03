Frederik en Mary ontvangen door Franse president Macron

De Deense koning Frederik en koningin Mary zijn in Parijs ontvangen door de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte. Het koninklijk paar woonde ook een welkomstceremonie bij op de binnenplaats van het Hôtel National des Invalides in de Franse hoofdstad.

De ceremonie markeerde het begin van het staatsbezoek van het Deense koningspaar aan Frankrijk. Frederik en Mary zijn er tot en met woensdag.

Volgens het Deense hof heeft de Deense koninklijke familie “een speciale familieband met Frankrijk”. Prins Henrik, de overleden man van voormalig koningin Margrethe, was Frans. De broer van Frederik, prins Joachim woonde jarenlang in Parijs. De familie heeft daarnaast een vakantieresidentie in Frankrijk.