Frederik en Mary pinken traantje weg op Veteranendag

Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary waren dinsdag tijdens de viering van de Deense Veteranendag op een bepaald moment even emotioneel, blijkt uit beelden van Billed Bladet. Dit gebeurde tijdens het spelen van het muziekstuk Lyse nætter door de Deense koninklijke garde.

De dag begon voor het kroonprinselijk paar met het leggen van een krans in Kastellet. Hier stonden Frederik en Mary zij aan zij met gezanten, familieleden en nabestaanden. Deze laatsten legden tijdens de ceremonie een krans voor hun dierbaren. Toen de nabestaanden op de melodie van de compositie Lyse nætter van Alberte Winding en Aske Bentzon terugliepen, moest de kroonprinses een traantje wegpinken. Ook de kroonprins was op dat moment diep ontroerd, meldt Billed Bladet.

Later op de dag volgde nog een militaire parade voor Slot Christiansborg in Kopenhagen. Hier inspecteerde Frederik de erewacht en zagen hij en zijn vrouw onder meer hoe er tijdens de optocht een vliegtuig in de kleuren van de Deense vlag overvloog.