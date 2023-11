Frederik en Mary reiken eigen award uit

In Esbjerg hebben de Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary hun eigen prijzen, de zogeheten Kronprinsparrets Priser uitgereikt. Ieder jaar worden organisaties of individuen die uitblinken in hun sociale of culturele werk uitgekozen voor de prijzen.

Frederik en Mary waren persoonlijk in Esbjerg aanwezig. Frederik reikte de Cultuurprijs uit aan kledingontwerper Henrik Vibskov. De royal roemde zijn speelse en visionaire benadering van design.​​”Hij is uniek in de Deense modescene”, zei Frederik in zijn toespraak. “Met zijn visionaire kijk op design heeft hij Denemarken op de wereldkaart gezet.”

Mary reikte de Sociale Prijs uit aan het Social Drive Out-initiatief van het Social Work van de YMCA. De kroonprinses noemde het een goed voorbeeld van moedige en innovatieve veranderingen in het sociaal werk.