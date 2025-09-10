Frederik en Mary reiken na jaar afwezigheid weer prijzen uit

De Deense koning Frederik en koningin Mary reiken dit jaar weer de naar hen vernoemde prijzen uit. De uitreiking van de zogeheten Kongeparrets Priser (prijzen van het koningspaar) vindt op 27 oktober plaats in Randers, maakte het hof bekend.

Vorig jaar vond de uitreiking niet plaats, vanwege de troonswisseling. Hierdoor kregen de prijzen die voorheen Kronprinsparrets Priser (prijzen van het kroonprinselijk paar) heetten logischerwijs ook een nieuwe naam.

De awards werden in 2004 in het leven geroepen ter gelegenheid van de bruiloft van Frederik en Mary. De prijzen gaan elk jaar naar Denen die uitblinken in hun sociale of culturele werk.