Frederik en Mary staan stil bij jaar oorlog in Oekraïne

Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken hebben vrijdagochtend stilgestaan bij de situatie in Oekraïne, dat precies een jaar geleden werd binnengevallen door Rusland. In de Holmens Kirke in Kopenhagen vond een speciale dienst plaats, waar onder meer premier Mette Frederiksen een toespraak gaf.

Frederiksen maakte duidelijk dat de Oekraïense vluchtelingen die in Denemarken verblijven zo lang kunnen blijven als nodig is. “En we willen helpen jullie land weer op te bouwen”, zei de premier volgens Deense media. “We steunen Oekraïne zoveel we kunnen en we zullen het doen zolang het nodig is.”

Frederiksen liet eveneens weten dat ze de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië niet is vergeten. “Natuurlijk helpt Denemarken ook Turkije en Syrië.”