Frederik en Mary starten staatsbezoek Australië bij Uluru

De Deense koning Frederik en koningin Mary zijn aangekomen bij het Uluru Kata Tjuṯa Cultural Centre en daarmee begonnen aan hun staatsbezoek aan Australië. “Om het bezoek hier in het hart van Australië te beginnen is heel bijzonder”, zei de in Australië geboren koningin bij de beroemde rotsformatie, melden Australische media.

“Om Uluru voor het eerst te ervaren en de Aṉangu te ontmoeten is een geweldige start van wat een bijzonder bezoek zal worden”, sprak Mary. Het koningspaar begon het programma met een ontvangst door de Aṉangu, de inheemse bevolking van het gebied rond Uluru en Kata Tjuta, die een ceremoniële dans uitvoerden. Ook spraken ze met stagiairs van de National Indigenous Training Academy en bekeken de zonsondergang bij Uluru.

Het staatsbezoek duurt van 14 tot en met 19 maart en staat in het teken van het versterken van de samenwerking op het gebied van cultuur, economie en politiek.