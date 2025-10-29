Frederik en Mary trots op militaire opleiding zoon Christian

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken lijken positief tegenover een eventuele buitenlandse missie van hun zoon kroonprins Christian te staan. Tijdens een bezoek aan een Deens militair kamp in Letland zei koningin Mary: “We zijn trots dat Christian heeft gekozen voor een militaire opleiding, maar waar dat eindigt, zal de tijd leren.”

Het koningspaar bezocht woensdag kamp Valdemar in Ādaži, dat 200 kilometer van de Russische grens ligt. Dreiging uit het oosten is daar aan de orde van de dag, stipte de koning volgens het Deense persbureau Ritzau aan. “Ik vind het belangrijk dat we dit in Denemarken vertellen. We zijn misschien wat verder weg van dit oostfront, maar hier is de ernst heel, heel dichtbij.”

Kroonprins Christian is momenteel bezig met een eenjarige opleiding tot luitenant. Daarna volgt een periode waarin hij praktijkervaring opdoet als pelotonscommandant.

Het koningspaar is bezig met een tweedaags staatsbezoek aan Letland.