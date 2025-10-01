Frederik en Mary verwelkomen Europese leiders op Amalienborg

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben woensdagavond verschillende Europese leiders ontvangen op paleis Amalienborg in Kopenhagen. De vorst sprak in een welkomstwoord onder meer over het belang van een gemeenschappelijk Europa.

“De wereld verandert. De veiligheid en waarden van Europa staan ​​onder druk. Niemand van ons kan deze uitdagingen alleen aan”, zei Frederik. “We moeten samenwerken om stabiliteit te waarborgen, veerkracht op te bouwen en de vrede op ons continent te herstellen. Vanavond laten we zien dat landen samen kunnen komen, zelfs als we het niet altijd eens zijn.”

De Europese leiders zijn in Denemarken voor een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. De eerste editie van de top werd in 2022 georganiseerd. Frederik bedankte in zijn toespraak de Franse president Emmanuel Macron dat hij het initiatief nam voor die eerste editie.