Frederik en Mary zwaaien met kinderen naar duizenden Denen

De Deense koning Frederik is zondag samen met zijn vrouw, koningin Mary, en hun vier kinderen op het balkon van paleis Christiansborg verschenen. Daar zwaaide het zestal naar de mensenmassa die zich had verzameld op het plein voor het paleis. Frederik gaf zijn vrouw een kus.

Hun oudste zoon Christian is kroonprins nu zijn grootmoeder is afgetreden. De andere kinderen van het koningspaar zijn prinses Isabella en de tweeling prins Vincent en prinses Josephine.

Rond 14.00 uur tekende Margrethe, de moeder van Frederik, een abdicatieverklaring, waardoor Frederik koning werd. In zijn eerste speech bedankte Frederik zijn moeder voor de wijze waarop zij 52 jaar lang op de Deense troon heeft gezeten. In zijn eerste speech roemde Frederik zijn moeder. Zo zei hij onder meer: “Zoals weinigen is mijn moeder erin geslaagd één te worden met haar koninkrijk.”

Toen Frederik precies om 15.00 uur op het balkon verscheen, ontving het aanwezige publiek hem met een luid applaus dat maar voort bleef duren. Frederik raakte zichtbaar geëmotioneerd en pinkte meermaals een traan weg.