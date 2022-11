Frederik feliciteert Deense handbalsters met bereiken finale

De Deense kroonprins Frederik is trots op de Deense nationale handbalsters. De ploeg was in de halve finale te met 27-23 te sterk voor Montenegro en wist zich voor het eerst in achttien jaar te plaatsen voor de finale van het Europees Kampioenschap.

“Dikke proficiat aan het nationale handbalteam met de overwinning op Montenegro en het behalen van de finale op het EK. Ik wens jullie veel succes voor de finale van zondag”, jubelde Frederik op Instagram.

In de finale neemt Denemarken het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Noorwegen.

Mochten de Deense vrouwen de finale winnen, dan is het de vierde keer dat de ploeg de Europese titel verovert. In 2002 mochten de Deense handbalsters zich voor het laatst Europees kampioen noemen.