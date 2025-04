Frederik herdenkt slachtoffers bombardement Hiroshima

Koning Frederik van Denemarken is vrijdag op de laatste dag van zijn bezoek aan Japan langs geweest bij het Peace Memorial Museum in Hiroshima. Het is dit jaar tachtig jaar geleden dat de Japanse stad in de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd met een Amerikaanse atoombom.

De koning legde een krans ter nagedachtenis aan de tienduizenden mensen die omkwamen bij het bombardement in 1945. Ook liet hij zich rondleiden in het bijbehorende museum.

Eerder op de dag was er ook tijd voor ontspanning: Frederik maakte een wandeling in een natuurgebied bij Hiroshima. Het Deense blad Billed Bladet publiceerde foto’s waarop te zien is dat de koning op hagelwitte sneakers en gekleed in legergroene afritsbroek onder meer langs een waterval loopt.