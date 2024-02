Frederik herinnert zich gezamenlijke Poolse reis met Mary

Koning Frederik van Denemarken heeft op de tweede dag van zijn bezoek aan Polen herinneringen opgehaald aan de vorige keer dat hij de stad Szczecin aandeed. Dat viel destijds samen met zijn 10-jarig huwelijksjubileum.

“Het is bijna tien jaar geleden dat mijn vrouw, de koningin, en ik hier voor het laatst waren”, sprak Frederik volgens Billed Bladet tijdens een receptie in de havenstad. Hij prees daarna Szczecin en de vele jaren van goede en nauwe betrekkingen met Denemarken.

Frederik en zijn vrouw Mary bezochten Polen in 2014 samen als toenmalig kroonprinselijk paar. “Ik heb mijn vrouw verrast met een driedaagse reis naar Polen”, grapte Frederik destijds tegen journalisten die vroegen welk cadeau hij Mary had gegeven.

Koning Frederik is nu opnieuw drie dagen in Polen, dit keer voor een handelsmissie. Het is zijn eerste buitenlandse reis als koning.