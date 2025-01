Frederik houdt eerste audiënties van 2025

De Deense koning Frederik heeft maandag de eerste audiënties van het jaar 2025 gehouden. Dat deelt het Deense hof in een bericht op sociale media.

De audiënties vonden plaats in paleis Christiansborg. Frederik ontving maandag 79 gasten in het paleis. “Tijdens deze audiënties hebben mensen de gelegenheid om persoonlijk de koning te bedanken voor bijvoorbeeld het toekennen van een koninklijke onderscheiding of medaille, een koninklijke benoeming of voor de aanwezigheid van de koning bij een opening of bezoek”, aldus het hof.

Het hof deelt de foto’s van zes mensen die maandag op audiëntie zijn geweest. Onder hen zijn twee doktersassistentes, een leraar, een productieleider, een voormalig hr-medewerker en een kapitein.

Dinsdag viert Frederik dat hij een jaar op de Deense troon zit. In januari vorig jaar trad zijn moeder Margrethe af als koningin van Denemarken.