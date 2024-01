Frederik ingehuldigd als koning van Denemarken

Kroonprins Frederik wordt zondag ingehuldigd als koning van Denemarken. Daarmee volgt hij zijn moeder koningin Margrethe op die 52 jaar op de Deense troon zat. Met haar aftreden verdwijnt de laatste vrouwelijke regerend vorst. De plechtigheden gaan om 13.35 uur van start.

De troonswisseling gaat in Denemarken niet gepaard met een kroning. De inhuldiging lijkt erg op die van koning Willem-Alexander ruim tien jaar geleden. Zodra de 83-jarige koningin Margrethe haar handtekening onder een abdicatieverklaring heeft gezet, zijn de 55-jarige Frederik en zijn vrouw Mary koning en koningin. Daarna houdt de nieuwe koning een toespraak vanaf het balkon van kasteel Christiansborg in Kopenhagen.

Onder anderen de toekomstige troonopvolger Christian (18) is aanwezig bij de plechtigheden. Hij wordt na de inhuldiging kroonprins. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en andere internationale royals zijn er naar verwachting niet bij.

Volgende generatie

Koningin Margrethe maakte op oudejaarsavond bekend af te treden. Ze zat sinds 1972 op de Deense troon. Aanleiding voor het aftreden is onder meer de rugoperatie die ze in februari onderging. “Uiteraard gaf de operatie aanleiding tot nadenken over de toekomst: of het tijd was om de verantwoordelijkheid aan de volgende generatie over te laten”, zei de koningin in haar nieuwjaarstoespraak.

Het aftreden is tegen de Deense traditie in. Haar voorgangers zaten tot hun overlijden op de troon. Ook de 83-jarige Margrethe was dat eigenlijk van plan. “In dit land hebben we niet aan deze manier van terugtreden gedacht. Het is altijd zo geweest: je blijft zolang je leeft”, zei de koningin in 2016. “Dat is wat mijn vader deed en mijn voorgangers. En zoals ik het ook zie.”