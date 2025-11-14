Frederik krijgt nieuwe Deense munten te zien

Koning Frederik van Denemarken heeft vrijdag de nieuwe Deense munten gezien. De vorst ontving op het paleis de gouverneur van de Deense centrale bank, die de nieuwe munten presenteerde.

De Danmarks Nationalbank had eerder laten weten dat de munten met het portret en monogram van de huidige koning eind 2025 in omloop gaan. Op de foto’s die het Deense hof van de ontmoeting deelde, is niet te zien hoe de munten er precies uitzien.

Het zullen niet de eerste munten zijn met daarop de beeltenis van Frederik, die vorig jaar zijn moeder Margrethe opvolgde. Vorig jaar verschenen ter gelegenheid van de troonswisseling speciale herdenkingsmunten met daarop zowel het portret van Frederik als Margrethe.