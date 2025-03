Frederik leert over plasticproductie en slangenbeten

De Deense koning Frederik heeft vrijdag een natuurwetenschappelijk onderwijslaboratorium geopend in Vordingborg. Het nieuwe LIFE Lab Sjælland verwacht jaarlijks ongeveer 3500 leerlingen van scholen in de regio, die daar als onderdeel van hun opleiding experimenten kunnen doen.

Frederik werd voorafgaand aan de opening van het laboratorium ontvangen door de burgemeester van Vordingborg. Samen met enkele leerlingen plantte de koning twee appelbomen.

Aansluitend kreeg Frederik een rondleiding door het laboratorium en maakte hij kennis met de faciliteiten in het gebouw. Een scholier demonstreerde een experiment over duurzame plasticproductie. Andere leerlingen lieten Frederik een experiment zien over het diagnosticeren van een slangenbeetvergiftiging.