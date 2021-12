Frederik leidt jachtgezelschap in bossen van Zuid-Jutland

Kroonprins Frederik heeft maandagochtend voor een select gezelschap de koninklijke jacht geleid, zo berichten Deense media. Het jachtgezelschap was actief in Lindet en Lovrup Skov in Zuid-Jutland.

Frederik opende de jacht met een toespraak waarin hij de aanwezigen op een aantal dingen wees. “Je moet tijdens het jagen op de veiligheid letten, dat kan ik niet genoeg herhalen”, benadrukte de kroonprins. “Ik weet zeker dat u hier heel goede ervaring mee heeft, maar ik zou het mezelf kwalijk nemen als ik het niet voor zo’n jacht hier had gezegd.”

Het gezelschap bestond onder meer uit een aantal vertegenwoordigers uit de regio, de gemeente en het bedrijfsleven. Ook de regionale voorzitters van de Deense Jagersvereniging, waarvan Frederik sinds 2019 beschermheer is, deden mee. Zij schoten voornamelijk op edelherten, maar ook vossen en wilde zwijnen behoorden tot de koninklijke doelwitten.

Het jachtseizoen vindt plaats van 1 oktober tot half januari in de Deense staatsbossen. Ieder jaar organiseert het hof door het hele land een aantal koninklijke jachten. Het woud waarin werd gejaagd is een van de 214 staatsbossen waar leden van het koninklijk huis mogen jagen. De lijst met aangewezen bossen werd in 1947 opgesteld en is sindsdien niet veranderd.