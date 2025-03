Frederik: liefde voor Groenland en inwoners is onveranderd

Koning Frederik heeft zich voor het eerst uitgesproken over Groenland sinds de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven Groenland in handen te willen krijgen. In een korte verklaring stelde de Deense koning onder meer dat zijn liefde voor het land niet is veranderd.

“We leven in een veranderde werkelijkheid”, zei de koning tijdens een bijeenkomst tegen het Deense TV 2. “Er mag geen twijfel over bestaan dat mijn liefde voor Groenland en mijn verbondenheid met de Groenlandse bevolking onveranderd zijn gebleven.”

De verklaring is door het Deense hof ook op Instagram gedeeld. De tekst is daar in het Deens, Groenlands en Engels te lezen. Groenland is een autonoom gebied met een eigen bestuur, maar valt onder Denemarken.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft meermaals gedreigd Groenland in te lijven, desnoods met militaire middelen. Hij noemt dat noodzakelijk “voor de nationale en internationale veiligheid”.

J.D. Vance, de Amerikaanse vicepresident, en zijn vrouw brengen vrijdag een bezoek aan Groenland. Vance bezoekt in ieder geval een militaire basis van de VS in Groenland.