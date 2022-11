Frederik luidt bouw Legofabriek Vietnam in met schep van LEGO

Kroonprins Frederik heeft donderdag de grootste stad van Vietnam bezocht, Ho Chi Minhstad. De Deense troonopvolger luidde daar onder meer de bouw in van de nieuwe fabriek van de Deense speelgoedfabrikant LEGO.

In een regen van confetti en met een speciale schep gemaakt van Legoblokjes, verrichte Frederik de ceremoniële opening van de bouw van de nieuwe Legofabriek. Het gebouw wordt het eerste CO2-neutrale bedrijf in de regio, schrijft het Deense hof bij de foto’s die op Instagram werden gedeeld.

Naast dat hij een bezoekje bracht aan de toekomstige Legofabriek, ging Frederik ook langs bij het nieuwe kantoor van windturbinebedrijf Vesta, dat hij meteen inhuldigde. Na een lunch bij het Deense meubelbedrijf ScanCom sloot de kroonprins het bezoek aan Vietnam af met het bijwonen van een jubileumviering van brouwerij Carlsberg. Dat is de eerste Deense multinational die zich in Vietnam heeft gevestigd.

Het is donderdag de laatste dag van het bezoek van Frederik en zijn vrouw Mary aan het Aziatische land. Eerder bezochten zij onder meer het ouderlijk huis van Frederiks vader, prins Henrik. Hij werd in Frankrijk geboren, maar bracht de eerste paar jaar van zijn jeugd door in Vietnam, een voormalige kolonie van Frankrijk. Op dinsdag maakte Frederik in Hanoi een traditioneel Dong Ho-schilderij.