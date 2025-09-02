Frederik onthult gaststeden voor jaarlijkse Royal Run

De Deense koning Frederik heeft dinsdag een van de gaststeden onthuld waar volgend jaar de jaarlijkse Royal Run wordt georganiseerd. Het hardloopevenement komt voor het eerst naar het stadje Middelfart, maakte de organisatie bekend.

Maandag meldde Frederik al dat de Royal Run ook naar de stad Ringkøbing komt. De overige gaststeden worden in de komende dagen bekendgemaakt.

Frederik staat bekend als een fanatiek hardloper. De eerste editie van zijn Royal Run vond plaats in 2018, ter ere van zijn vijftigste verjaardag.