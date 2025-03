Frederik onthult T-shirt van deelnemers Royal Run in Denemarken

Koning Frederik van Denemarken blikt dinsdag vooruit op de Royal Run die op 9 juni plaatsvindt in Denemarken. In een bericht op sociale media onthult de vorst het T-shirt dat alle 97.500 deelnemers die dag dragen.

“Binnenkort ontvangen alle ingeschreven deelnemers hun Royal Run T-shirt en startnummer rechtstreeks op het opgegeven adres”, schrijft het Deense hof bij de foto van Frederik. De koning doet zelf ook mee aan het hardloopevenement, net als zijn vrouw koningin Mary en hun oudste zoon kroonprins Christian.

Frederik loopt in Ribe, Horsens en Kopenhagen. Mary in Korsør en Christian in Viborg, meldde de publieke omroep DR eerder. Het evenement werd voor het eerst in 2018 georganiseerd ter ere van Frederiks 50e verjaardag.