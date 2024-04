Frederik ontvangt voor het eerst als koning ambassadeurs

Koning Frederik van Denemarken heeft voor het eerst sinds zijn aantreden als koning nieuwe ambassadeurs verwelkomd. In paleis Amalienborg in Kopenhagen ontving hij de geloofsbrieven van de ambassadeurs uit Guinee, Armenië en Slowakije.

Het hof plaatste op Instagram foto’s van dit moment, waarop te zien is dat de koning in volledig uniform was. Een nieuwe diplomaat komt altijd eerst zijn of haar geloofsbrief brengen bij de koning voordat hij of zij formeel aan de slag kan. Dit proces is in Nederland hetzelfde.

Frederik werd op 14 januari koning van Denemarken, na de troonsafstand van zijn moeder koningin Margrethe. Zij had twee weken eerder haar aftreden aangekondigd.