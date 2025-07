Koning Frederik van Denemarken heeft donderdag de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op audiëntie ontvangen. Die ontmoeting vond plaats op slot Marselisborg in Aarhus.

Frederik ontving Zelensky naar aanleiding van zijn bezoek aan Denemarken in verband met het begin van het Deense EU-voorzitterschap. Per 1 juli is het land voorzitter van de Raad van de EU.

Het Deense hof deelt donderdag een foto van Frederik en Zelensky. Daarop poseren zij naast elkaar.