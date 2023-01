Frederik opent jaar van de architectuur in hoofdstad Kopenhagen

De Deense kroonprins Frederik heeft dinsdag de officiële opening van het jaar van de architectuur in Kopenhagen bijgewoond. De ceremonie vond plaats in het stadhuis van Kopenhagen, dat dit jaar door UNESCO en de Internationale Unie van Architecten is uitgeroepen tot wereldhoofdstad van de architectuur.

Tijdens de opening hield de kroonprins een toespraak waarin hij onder meer stilstond bij de “lange en trotse geschiedenis” van de Deense architectuur. “Goede architectuur is een belangrijk onderdeel geworden van de Deense identiteit: we worden er allemaal door omringd, het is onze architectuur en het reflecteert wie wij als gemeenschap zijn”, zei Frederik onder meer.

Bij de opening waren onder anderen ook burgemeester Sophie Hæstorp Andersen en de wethouders van technologie en milieu en die van cultuur en vrije tijd aanwezig. Zij namen ook allen deel aan een paneldebat en volgden de prijsuitreiking van een voorstel voor een nieuw ontwerp op het steigerdoek van de stadhuistoren. Dit deel van het stadhuis wordt van februari tot en met december verbouwd. Op het steigerdoek dat daarvoor wordt opgehangen, komt het prijswinnende ontwerp te hangen.

Frederik is beschermheer van het jaar van de architectuur. Gedurende het hele jaar worden er diverse evenementen georganiseerd.