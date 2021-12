Frederik opent nieuwe campus in Aarhus

De Deense kroonprins Frederik heeft woensdag in de wijk Gellerup in Aarhus een nieuwe Sport- en Cultuurcampus geopend. De campus is bedoeld als een ontmoetingsplek waar leren, bewegen en de gemeenschap centraal staan.

Bij de opening werd de kroonprins vergezeld door de burgemeester van de gemeente Aarhus, Jacob Bundsgaard. De officiële opening vond plaats in de klimhal van het zogenoemde Bewegingshuis. Daar bevestigde de oudste zoon van koningin Margrethe een klimgreep aan de muur.

Na de opening werd Frederik rondgeleid langs de verschillende voorzieningen van de nieuwe campus, zoals de bibliotheek en het kunstgrasveld.