Frederik praat en lacht rond kampvuur met militairen in Groenland

Koning Frederik heeft in Groenland bij ijskoude temperaturen een bezoek gebracht aan studenten en medewerkers van de arctische basisopleiding. Het is vrijdag de derde en laatste dag dat de Deense vorst in Groenland is, het eiland dat onderdeel is van het Deense koninkrijk.

Volgens het paleis, dat online beelden deelt van het bezoek van Frederik, was het 20 graden onder nul toen de koning bij de militairen langsging. Het kamp ligt in de omgeving van het dorp Kangerlussuaq, ten noorden van de poolcirkel. Tijdens het bezoek leidden de leerlingen de koning rond in hun faciliteiten en demonstreerden ze enkele vaardigheden die ze tijdens de opleiding hebben geleerd. Op beelden is te zien hoe de koning met een dikke rode jas en een blauwe muts lachend en pratend rond een kampvuurtje naast de militairen zit. Frederik neemt af en toe een slokje uit een kartonnen wegwerpbeker.

De opleiding werd in 2024 opgericht in samenwerking met het leger voor jongeren die op Groenland wonen. In zijn nieuwjaarstoespraak haalde Frederik de opleiding nog aan. “De dienstplicht is voor iedereen in Denemarken een verplichting geworden, en in Groenland stromen Groenlandse jongeren toe naar de nieuwe arctische basisopleiding in Kangerlussuaq. Dit zorgt voor een meer divers en dus sterker defensieapparaat.”

Het bezoek van Frederik werd in januari gepland om steun te betuigen aan Groenland, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd het land desnoods met geweld te willen veroveren. Trump kwam hier later op terug.