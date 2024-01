Frederik roemt moeder Margrethe in eerste speech als koning

De Deense koning Frederik heeft voor het eerst het Deense volk toegesproken in zijn nieuwe rol. Dat deed Frederik vanaf het balkon van paleis Christiansborg in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Hij werd luid onthaald door de duizenden aanwezigen op het plein voor het paleis.

Over de eerder zondag afgetreden Margrethe, zijn moeder, zei Frederik: “Ze zal altijd herinnerd worden als een buitengewone koningin.” Over zijn eigen koningschap sprak Frederik de hoop uit dat hij een koning wordt die kan verbinden. “Het is een taak die ik met trots, respect en vreugde op mij heb genomen.”

Zondagmiddag zette koningin Margrethe haar handtekening onder een abdicatieverklaring. Daarmee werd Frederik koning van Denemarken. Zijn vrouw Mary is nu koningin. Christian, het oudste kind van Frederik en Mary, is nu kroonprins. Hoewel Margrethe is afgetreden, blijft zij wel de titel van koningin voeren.