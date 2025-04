Frederik sluit bezoek aan Japan af met ontmoeting keizer Naruhito

De Deense koning Frederik heeft op de derde en laatste dag van zijn bezoek aan Japan een ontmoeting gehad met keizer Naruhito. Het bezoek markeerde volgens het hof het einde van een programma dat de banden tussen Denemarken en Japan heeft versterkt.

De koning reisde met de hogesnelheidstrein Shinkansen van Hiroshima naar Tokio. In de hoofdstad woonde Frederik een conferentie bij over Japanse bedrijven die zich in Denemarken willen vestigen. Hij hield hier een toespraak en nam deel aan discussies over gezamenlijke strategieën om investeringen en economische samenwerking te bevorderen. Vervolgens ontving Naruhito hem in het Keizerlijk Paleis. De keizer en de koning poseerden daarna lachend voor een foto terwijl ze elkaar de hand schudden.

Eerder op de dag had Frederik een bezoek gebracht aan Hiroshima. Hij ging onder meer langs bij een gedenkplek voor de slachtoffers van de atoombom die de stad in 1945 grotendeels verwoestte. Hier legde hij een krans en bezocht hij een museum. Ook oefende Frederik in het Peace Memorial Park samen met schoolkinderen origami, de Japanse papiervouwkunst. Hij ontving hier ook een origami-kraanvogel, het Japanse symbool van vrede.