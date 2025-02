Frederik steunt Carl Gustaf na die aanslag op de school

De Deense koning Frederik heeft zijn Zweedse ambtgenoot Carl Gustaf gecondoleerd met de dodelijke schietpartij op een school in Örebro. Dat heeft het Deense koningshuis dinsdagavond gemeld.

“Ik ben diep geschokt door de brute schietpartij op een school in Örebro vandaag”, schrijft Frederik. “Ik stuur mijn warmste gedachten en diepste medeleven naar jou en het hele Zweedse volk.”

Bij de schietpartij zijn circa tien doden gevallen, heeft de politie gemeld. Het aantal gewonden is nog niet duidelijk. De politie bevestigt dat de vermoedelijke dader een van de doden is. Zijn motief is nog niet bekend.

Carl Gustaf liet eerder weten “met verdriet en ontsteltenis” te hebben kennisgenomen van de schietpartij.