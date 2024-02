Frederik stopt jubileummunt in Poolse tijdcapsule

Koning Frederik van Denemarken heeft vrijdag een bijzondere bijdrage gedaan aan een tijdcapsule, die bij de bouw van een nieuwe fabriek van de Deense windturbinebouwer Vestas in het Poolse Szczecin is geplaatst. De vorst verraste de aanwezigen door een speciale munt toe te voegen, meldt Billed Bladet.

Volgens het Deense blad ging het om een jubileummunt die ter ere van de 18e verjaardag van de toenmalige kroonprins in 1986 werd geslagen. Aan de ene kant staat een afbeelding van het hoofd van Frederik en aan de andere kant die van zijn moeder koningin Margrethe.

Ook Henrik Andersen, de directeur van Vestas, besloot een bijdrage te doen. Hij stopte een Poolse euro in de tijdcapsule. In een tijdcapsule worden voorwerpen of informatie gestopt, zodat mensen die het over vele jaren vinden een beeld krijgen van de periode waarin de capsule is gevuld.

Frederik sluit vrijdag zijn driedaagse bezoek aan Polen af. Het is zijn eerste buitenlandse reis sinds hij vorige maand koning werd.