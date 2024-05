Frederik: troonswisseling meest imposante moment in mijn leven

De Deense koning Frederik vond de troonswisseling afgelopen januari een van indrukwekkendste momenten van zijn leven. Dat zei de koning in een interview met het Deense TV 2. Het was het eerste interview dat Frederik en Mary gaven sinds Frederik op 14 januari zijn moeder Margrethe opvolgde als Deense monarch.

“Het was heel overweldigend en ontroerend voor mij. Ik voelde me buitengewoon goed ontvangen”, zei koning Frederik in het interview. “Het hoogtepunt was misschien wel toen Mary en de kinderen naar buiten kwamen en achter me stonden, terwijl de Denen voor me stonden te juichen en te zwaaien. Het was een van de meest indrukwekkende momenten van mijn leven”, voegde hij eraan toe. Frederik was de Denen ook erg dankbaar voor hun steun op de dag zelf.

Ook Mary vertelde dat ze veel mooie herinneringen heeft aan de dag. Een moment dat er uitsprong, was toen Mary met de kinderen in de troonzaal stond en Frederik het balkon op ging. “Het was een prachtig moment. Ik was zowel heel blij als heel trots”, zei Mary.

Frederik en Mary vertelden ook hoe ze de tijd na de troonswisseling hebben beleefd. “Het was soms overweldigend. Er zijn veel veranderingen en beslissingen, zowel grote als kleine.” Dat beaamde Frederik. “Er zijn nog steeds veel nieuwe dingen die ons tegelijkertijd vertrouwd zijn: een Raad van State leiden, audiënties, ambassadeursontvangsten. Het staat in de functieomschrijving, maar het is nog steeds nieuw”, zei hij.

Het interview vond plaats aan boord van het koninklijke jacht Dannebrog. Met dat schip reizen Frederik en Mary volgende week naar Stockholm voor hun eerste officiële staatsbezoek.