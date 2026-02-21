Frederik trots op tweede Deense medaille ooit op Winterspelen

De Deense koning Frederik heeft schaatser Viktor Hald Thorup gefeliciteerd met zijn zilveren medaille op de Olympische Winterspelen. “Wat een prestatie!”, reageerde Frederik bij een foto van de schaatser op Instagram.

De Deen won zaterdag achter Jorrit Bergsma het zilver op de massastart in Milaan. Het was de eerste Deense medaille op de huidige editie. Ook is het pas de tweede medaille ooit voor Denemarken op de Winterspelen. In 1988 wonnen de Deense curlingvrouwen op de Olympische Winterspelen van Nagano een zilveren medaille.