Frederik vermaakt zich bij tennistoernooi Wimbledon

De Deense koning Frederik heeft zich maandag opnieuw laten zien tijdens het Britse tennistoernooi Wimbledon. De vorst verscheen voor de tweede dag op rij in de koninklijke loge.

Frederik vermaakte zich uitstekend, is te zien op beelden. Samen met zijn goede vriend Christian von Buchwald zit hij breed lachend op de tribune.

De Deense koning was niet de enige royal op de eretribune: ook Sophie, de hertogin van Edinburgh, kwam naar het grandslamtoernooi. De twee begroetten elkaar op de tribune met een kus en voerden even later een geanimeerd gesprek.

Het is niet bekend hoe lang Frederik in Engeland blijft. Volgens Billed Bladet gaat het om een privéreis. Hoogstwaarschijnlijk duurt die nog de hele week. Op de Deense koninklijke agenda staat dat Frederiks zoon kroonprins Christian tot en met zondag regent is.