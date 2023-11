Frederik verrast Deense handbalsters voorafgaand aan WK

Kroonprins Frederik van Denemarken heeft vrijdag de Deense handbalsters verrast met een bezoekje. Hij ging langs bij een training van de nationale ploeg omdat volgende week het wereldkampioenschap handbal start.

“Het was een groot genoegen om het team te verrassen”, schrijft Frederik bij een aantal foto’s die zijn gedeeld via social media. “Veel succes voor het hele Deense team”, sluit hij zijn bericht af.

Het wereldkampioenschap handbal voor vrouwen vindt plaats van 30 november tot en met 17 december. Wedstrijden worden gespeeld in Denemarken, maar ook in Noorwegen en Zweden. Ook Nederland speelt mee tijdens het WK. De Nederlandse ploeg komt in de groepsfase uit tegen Tsjechië, Argentinië en Congo-Brazzaville.