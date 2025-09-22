Frederik vist met kinderen en bereidt eten bij het kampvuur

Koning Frederik is zondag in Nykøbing Falster het bos ingegaan met de Family Experience Club van de organisatie Save the Children. Op Instagram deelt het Deense hof beelden van de koning in het wild.

Samen met de leden en vrijwilligers van de club nam Frederik deel aan diverse activiteiten die allemaal met de natuur te maken hebben. Zo werd er rond het kampvuur eten klaargemaakt en visten de koning en de kinderen langs het meer om de flora en fauna te bestuderen. Op de foto’s is Frederik, gehuld in een rode polo van de organisatie, te zien terwijl hij eten snijdt op een snijplank en lachend langs de waterkant staat en met de groep poseert.

Het doel van de club van Save the Children is volgens het paleis “het welzijn van kwetsbare kinderen en hun familie te verbeteren door middel van positieve ervaringen, een veilige gemeenschap en nieuwe netwerken”. Frederik is sinds 2002 beschermheer van Save the Children.