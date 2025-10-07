Friesland draagt 1,5 miljoen euro bij aan Koningsdag in Dokkum

De provincie Friesland draagt maximaal 1,5 miljoen euro bij aan de organisatie van Koningsdag in 2026. Koning Willem-Alexander viert op 27 april zijn 59e verjaardag in de Friese stad Dokkum. De gemeente Noardeast-Fryslân, waarin Dokkum ligt, schat dat de organisatie tussen de 2,5 en 3 miljoen euro kost.

Het Friese college van Gedeputeerde Staten heeft besloten maximaal 1,5 miljoen te betalen, op voorwaarde dat de kosten worden gedeeld met Noardeast-Fryslân. De gemeente wil ook 1,5 miljoen bijdragen om “de voorbereidingen voortvarend op te pakken en Dokkum tot een waardige gaststad te maken”. De Provinciale Staten en de gemeenteraad moeten formeel nog instemmen.

De koninklijke familie vierde Koningsdag dit jaar in Doetinchem. De organisatie kostte toen ook ongeveer 3 miljoen euro. De gemeente Doetinchem betaalde ruim 1,7 miljoen, de provincie Gelderland droeg 1 miljoen bij. De rest van het geld kwam van andere gemeenten uit de Achterhoek.