Gabriël bracht militair winterkamp door in Marokkaanse woestijn

Prins Gabriël heeft het laatste winterkamp van zijn militaire opleiding doorgebracht in de woestijn in Marokko. Dat is te zien op een reeks foto’s die het Belgische hof zondag op Instagram heeft gedeeld. De beelden laten zien hoe de 22-jarige prins met medestudenten militaire oefeningen uitvoert.

Volgens het hof is de Marokkaanse woestijn, vlak bij de plaats Errachidia, een “onherbergzame” en “indrukwekkende omgeving”. Gabriël en zijn medestudenten hebben er geleerd zich te “oriënteren, overleven en een peloton aan te sturen”, staat in het bericht.

De oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde studeert sinds 2022 aan de Koninklijke Militaire School. Eind vorig jaar legde hij de eed af als officier.