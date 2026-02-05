Gala-uniformen niet te zien op winterse verjaardag koningin Mary

Leden van de Deense koninklijke lijfwacht dragen op de verjaardag van koningin Mary lange zwarte mantels, waardoor hun speciale gala-uniformen niet te zien zijn. De oorzaak is een sneeuwstorm die donderdag over Kopenhagen raasde.

Het Deense hof deelt op Instagram beelden van de gardes die bij paleis Amalienborg door de sneeuw marcheren. “De gardes wisselen elkaar regelmatig af en krijgen de kans om zich op te warmen en iets te eten en te drinken”, schrijft het hof.

De koninklijke lijfwacht draagt de rode gala-uniformen traditiegetrouw bij speciale gelegenheden, zoals de verjaardagen van koning Frederik en koningin Mary. De Deense koningin viert donderdag haar 54e verjaardag.