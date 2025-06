Gary Oldman en David Beckham geridderd door koning Charles

Acteur Gary Oldman en oud-voetballer David Beckham mogen zichzelf voortaan sir noemen. De mannen zijn geridderd door koning Charles. Dat geldt ook voor The Who-zanger Roger Daltrey. Dat blijkt uit de zogenoemde King’s Birthday Honours die vrijdagavond laat zijn gepubliceerd. De mensen op deze erelijst worden onderscheiden voor hun buitengewone verdiensten in verschillende disciplines voor het Verenigd Koninkrijk.

De 50-jarige oud-voetballer Beckham werd in 2003 al benoemd tot officier in de Orde van het Britse Rijk, een lagere onderscheiding in het Britse eresysteem. Beckham is blij met zijn nieuwe titel. “Opgegroeid in Oost-Londen met ouders en grootouders die zo vaderlandslievend en trots waren om Brits te zijn, had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik zo’n werkelijk nederig makende eer zou ontvangen,” zei hij in een verklaring aan de Press Association.

Ook de vrouw van Beckham, mode-onderneemster en voormalig Spice Girls-zangeres Victoria, krijgt een onderscheiding. Zij mag zich voortaan lady noemen.

Acteur Oldman, die in 2018 een Oscar won voor zijn vertolking van Winston Churchill in de film Darkest Hour, werd geridderd voor zijn verdiensten voor het drama.

The Who-zanger Daltrey krijgt zijn titel als erkenning voor zijn verdiensten voor liefdadigheid en muziek. Hij is onder meer beschermheer van het Teenage Cancer Trust en organiseert al jarenlang benefietconcerten. Daltrey zegt “diep vereerd” te zijn met de onderscheiding. “Het is een droom die uitkomt voor mij, maar het is vooral een droom omdat het goede doel zoveel voor me betekent”, zei hij.

Volgens de BBC staan er dit jaar in totaal 1200 mensen op de erelijst. Negentien van hen worden benoemd tot sir. Eenentwintig vrouwen krijgen de titel dame, onder wie zangeres en actrice Elaine Paige en schrijfster Pat Barker. De jongste onderscheiden persoon is dit jaar 11 jaar oud, de oudste 106.