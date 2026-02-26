Gedrag ex-vriendin Marius Borg Høiby veranderde tijdens relatie

Het gedrag van Nora Haukland, de ex-vriendin van Marius Borg Høiby, veranderde terwijl zij een relatie met hem had. Dat zegt influencer Sophie Elise, een vriendin van Haukland tijdens haar getuigenverklaring in de rechtbank in Oslo.

“Aan het begin van onze vriendschap was ze nog steeds dezelfde Nora als altijd. Maar tegen het einde, en vooral in de laatste zes maanden, was ze vaak verdrietig”, vertelt Elise op de vijftiende zittingsdag van het proces tegen Høiby. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit wordt verdacht van tientallen strafbare feiten, waaronder meerdere verkrachtingen.

Elise zegt dat haar vriendin “moeilijk te bereiken” was en dat ze “heel snel onzeker” werd. Volgens haar had Høiby er moeite mee dat Haukland influencer was en soms schaars geklede foto’s plaatste op sociale media. “Er waren dus heel veel dingen waar we rekening mee moesten houden, en als we samen uitgingen, was er vaak drama en ruzie.” Elise verklaarde dat ze er alles aan deed om “de oude Nora terug te krijgen”.

Tijdens de zitting getuigen diverse vrienden van Haukland, die Høiby beschuldigt van psychisch en fysiek geweld. Woensdag verklaarde Høiby dat hij zijn ex-vriendin “mogelijk” wel eens een klap had gegeven. Het proces tegen Høiby ging begin deze maand van start en zal ongeveer zeven weken in beslag nemen.