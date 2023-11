Geëmotioneerde Charles onthult standbeeld van ouders

Koning Charles heeft zaterdagavond een nieuw standbeeld onthuld van zijn ouders, koningin Elizabeth en prins Philip. De koning was duidelijk geëmotioneerd tijdens de onthulling, aldus de Britse krant The Daily Mail.

Het moment was vlak voor het Festival of Remembrance in de Royal Albert Hall in Londen, waar de beelden staan. De levensgrote bronzen beelden zijn gemaakt ter ere van het 150-jarig bestaan van de concertzaal.

De koning onthulde het beeld van zijn moeder, koningin Camilla onthulde het beeld van prins Philip. Het paar werd tijdens de onthulling bijgestaan door onder anderen prins William en prinses Catherine. Koningin Elizabeth overleed vorig jaar op 96-jarige leeftijd.