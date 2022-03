Geëmotioneerde Máxima pakt hand van Oekraïense vrouwen

Koningin Máxima raakte tijdens haar bezoek aan de RAI in Amsterdam duidelijk geëmotioneerd door alle verhalen. Een jonge vrouw vertelde de koningin, die volgens de Oekraïense vlag een geel pak met blauwe jas droeg, over de zware en lange tocht die zij en haar kinderen hadden afgelegd vanuit Oekraïne. Een uur eerder waren ze aangekomen met de trein vanuit Berlijn.

De vrouw vertelde geëmotioneerd dat haar man nog in Oekraïne is en dat ze geen contact met hem kan krijgen. Toen de vrouw het even te kwaad kreeg, pakte koningin Máxima haar hand vast. “Het is heel moeilijk”, zei ze via een Oekraïense tolk tegen de vrouw. “Heel erg bedankt dat je dit wilde delen.” Kort daarop moet ook de tolk, die zelf uit Oekraïne komt, even huilen. De kinderen, een jongetje van 10 en een meisje van 8, vertelden aan Máxima dat ze in vijf verschillende treinen hebben gezeten. Máxima stelde dat ze zich niet eens kan voorstellen hoe ‘nerve wracking’ dat moet zijn geweest. Ze hoopt dat de vrouw snel weer contact krijgt met haar man.

De koningin en burgemeester Femke Halsema liepen tijdens het bezoek de route die de vluchtelingen bij aankomst ook moeten volgen. Na het invullen van de aanmelding krijgen ze eten en drinken, de kinderen krijgen speelgoed en de honden een bakje water en voer. Ook is er gelegenheid om even te liggen en bij te komen van de lange reis.

Koningin Máxima schoof even aan bij een tafel waar een aantal vrouwen zit met hun kinderen. Die zaten te kleuren, terwijl een van de vrouwen foto’s van thuis liet zien. De sfeer is, ondanks de zwaarte van de verhalen, ontspannen. Er werd zelfs even gelachen, toen Máxima een tekening van een meisje kreeg en er vervolgens in vier verschillende talen – in het Russisch, Engels, Oekraïens en Nederlands – bedankt werd gezegd door de twee. Om haar heen werd druk gespeeld, geskateboard en met knuffels gegooid. Aan de muren hangen tekeningen. De onschuldigheid van de kinderen maakt de pijn af en toe iets lichter, zo besloot één van de Oekraïense vrouwen.