Geëmotioneerde prins Harry ‘trots’ op Invictus-sporters

Prins Harry is enorm “trots” op de mensen die dit jaar mee hebben gedaan aan de Invictus Games in Den Haag. Geëmotioneerd bedankte de initiatiefnemer van het evenement alle sporters, hun familieleden en vrienden.

“Wat een week, jullie hebben het nog maar eens gedaan. Als je doel was om je land blij te maken, dan is dat gelukt. Als je doel was om je familie blij te maken, dan heb je dat bereikt. Als je doel een medaille, een persoonlijk record of de race uitrijden was, je hebt het gedaan. Jullie hebben het weer gedaan”, zei de prins. Na zijn speech stonden de sporters op, richtten zich tot hun familie en vrienden en gaven hen een groot applaus.

De prins blikte ook terug op de afgelopen week en de ervaringen die mensen met hem gedeeld hebben. “De wond is de plek waar het licht je lichaam binnenkomt. De wond is een kans voor post-traumatische groei.”

Tot slot richtte Harry zich tot alle mensen die zich ooit eenzaam voelen. “Als je je alleen voelt, weet dat je niet alleen bent. Wij zijn bij je”, gaf hij hen mee. “Jullie verhalen gaan de geschiedenisboeken in. De inkt is nog niet eens droog.”