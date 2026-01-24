Geëmotioneerde Van Dam verrast Ambulance Wens met geldbedrag

Nicolette van Dam heeft zaterdag namens de Postcodeloterij een cheque van 450.000 euro uitgereikt aan Stichting Ambulance Wens. Van Dam presenteerde een evenement in Rotterdam dat de 25.000 vervulde wensen van de stichting markeerde. De 41-jarige presentatrice was zichtbaar geëmotioneerd toen ze het geldbedrag op het podium overhandigde aan directeur Kees Veldboer jr.

“Ik zat echt met tranen in mijn ogen. Ik weet hoe goed ze het kunnen gebruiken voor al die wensen”, vertelt Van Dam aan het ANP. “Ik kan soms de woorden niet vinden wat het met me doet”, aldus de presentatrice over de stichting die sinds 2007 laatste wensen van terminaal zieke mensen vervult. Tijdens de bijeenkomst deelden vrijwilligers en nabestaanden hun ervaring met Ambulance Wens. “Het raakte me echt enorm. Ieder verhaal heeft zoveel emoties en zoveel betekenis”, benadrukt Van Dam.

Daarnaast roemt ze de betrokkenheid van koning Willem-Alexander, die ook bij het evenement aanwezig was. “Ik vind het heel bijzonder dat hij hier is deze ochtend, want we weten allemaal hoe druk zijn agenda is.” Van Dam vindt het “heel veel zeggen” dat de koning de stichting “een warm hart toedraagt”. Ook ervoer ze het als “echt heel warm en heel mooi om te zien” dat Willem-Alexander de tijd nam om te praten met Jenny, een oud-vrijwilliger van de stichting die nu zelf terminaal ziek is.