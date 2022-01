Geen auto als geschenk voor jarige Ingrid Alexandra

De Noorse prinses Ingrid Alexandra krijgt vrijdag geen auto voor haar achttiende verjaardag. Het was tot nu toe traditie dat leden van het koninklijk huis een auto kregen van de Noorse ANWB Kongelig Norsk Automobilklub (KNA). Nieuwe schenkingsregels zouden dat niet meer toestaan.

Vorig jaar was er al commotie over het geschenk, meldt de krant VG. Schrijver Ulrik Eriksen liet in een opiniestuk in de krant weten dat hij het in deze tijd ongepast vond om een auto cadeau te doen. Auto’s zijn milieuvervuilend en belasten de stedelijke ontwikkeling, stelde hij. Het Noorse hof liet toen al weten dat er van een geschenk geen sprake kon zijn vanwege nieuwe regels die in 2015 zijn ingegaan. Die bepalen dat royals geen cadeaus mogen aannemen van commerciële organisaties. Eriksen wierp toen tegen dat de KNA dat niet was.

De KNA heeft aan de vooravond van de achttiende verjaardag van de prinses nu zelf laten weten dat Ingrid Alexandra geen auto krijgt. Als doekje voor het bloeden wordt ze wel levenslang lid van de organisatie, zo laat de autoclub weten aan het Noorse persbureau NTB.