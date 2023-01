Geen Britse royals naar uitvaart Benedictus

Bij de uitvaart van emeritus paus Benedictus XVI zijn donderdag geen leden van de Britse koninklijke familie aanwezig. Onderwijsminister Gillian Keegan gaat namens de Britten en dat betekent volgens de Daily Mail dat er geen royal bij is.

“Hoewel niemand verwachtte dat koning Charles aanwezig zou zijn, was er wel hoop dat misschien een jonger lid van de koninklijke familie de uitvaart bij zou wonen”, zegt een insider tegen de tabloid. In 2005 was toenmalig prins Charles nog wel bij de uitvaart van Benedictus’ voorganger Johannes Paulus II.

Donderdag worden sowieso een stuk minder royals in Vaticaanstad verwacht. Alleen het Belgische koningspaar en koningin Sofía van Spanje, beide katholieke koningshuizen, hebben hun komst aangekondigd.