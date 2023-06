Geen combitickets Noordeinde en Stallen meer, wel losse kaarten

Alle combinatietickets voor een bezoek aan Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen deze zomer zijn gereserveerd. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten. Van de 35.000 beschikbare tickets waren ruim 14.000 combitickets, om beide locaties te bezoeken.

Deze zijn volledig uitverkocht, aldus de RVD. Van de overige kaarten zijn nu ook ruim 7.500 stuks verkocht. De rest kan nog worden gereserveerd om een bezoek te brengen aan of Paleis Noordeinde of de Koninklijke Stallen.

Het paleis en de stallen zijn dit jaar twaalf dagen geopend voor publiek, in plaats van vier. Paleis Noordeinde en de aangrenzende Koninklijke Stallen zijn dit jaar van 1 tot en met 6 en van 8 tot en met 13 augustus open voor publiek.

In het werkpaleis van de koning kunnen mensen naar het zogeheten corps de logis. Daar zijn de grote balzaal en de balkonkamer van Noordeinde. Bezoekers van de Koninklijke Stallen kunnen daar deze zomer de gouden koets, de glazen koets en de koninklijke bus bezichtigen. De jaarlijkse zomeropenstelling is over het algemeen erg populair.