Geen excuses, wel weer spijtbetuiging van koning Filip in Congo

De Belgische koning Filip heeft op staatsbezoek in Congo geen excuses gemaakt voor het brute Belgische koloniaal bewind. Wel betuigde hij opnieuw zijn “diepste spijt” en erkende hij dat het Belgische bestuur was gebaseerd op “uitbuiting en overheersing” en op “discriminatie en racisme”.

Naar het eerste bezoek van Filip en zijn vrouw Mathilde aan de voormalige kolonie was met spanning uitgekeken. De koning sprak eerder in een brief aan de Congolese president zijn spijt uit over de wandaden die de Belgen in de koloniale periode in het Centraal-Afrikaanse land begingen. Misschien zou hij daar, nu België zijn verleden 62 jaar na de Congolese onafhankelijkheid meer en meer onder ogen ziet, verontschuldigingen aan toevoegen, dachten sommigen. Maar zo ver ging Filip woensdag in een toespraak in de hoofdstad Kinshasa niet.

De koning blikte niet alleen terug, hij wilde ook vooruitkijken. Hij beloofde investeringen en zelfs voorzichtige militaire samenwerking. Die kan Congo, dat een schier uitzichtloze strijd uitvecht met rebellen in het oosten van het land, goed gebruiken.