Geen klacht tegen vrouw die paleis in Brussel binnendrong

Het Koninklijk Paleis in Brussel dient geen klacht in tegen de verwarde Spaanse vrouw die in de nacht van dinsdag op woensdag het paleis was binnengedrongen. Dat zegt een woordvoerder van het Koninklijk Paleis tegen het ANP na eerdere berichtgeving van persbureau Belga.

“Er zijn geen aanwijzingen dat de vrouw kwade bedoelingen had”, aldus de woordvoerder. De 46-jarige vrouw werd in de nacht van dinsdag op woensdag aangetroffen door agenten. Daarna werd een procedure opgestart om haar op te laten nemen in een psychiatrische kliniek.

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen hoe de vrouw het paleis is binnengekomen, maar de woordvoerder wil daar verder geen details over geven. Volgens de zegsvrouw zijn inmiddels maatregelen genomen “zodat dit zich niet zal herhalen”.

Het Koninklijk Paleis in Brussel is de ambtswoning van de Belgische koning Filip. Filip en koningin Mathilde wonen met hun kinderen in het Kasteel van Laken in Brussel.