Geen losse munt voor jarige prinses Amalia

Prinses Amalia krijgt voor haar 18e verjaardag geen losse munt. De Koninklijke Nederlandse Munt bevestigt dat het bij de duoset blijft die in september al verscheen van de prinses en haar moeder koningin Máxima, die dit jaar vijftig werd.

In die set zitten twee munten: een van koningin Máxima die op 17 mei jarig was, en een van haar dochter prinses Amalia die op 7 december jarig is. Er zijn in totaal 3000 setjes gemaakt van alle acht Nederlandse euromunten, aldus de Koninklijke Nederlandse munt.

De voorzijde toont het dubbelportret van koningin Máxima en prinses Amalia. De achterkant toont een aantal sterren met de teksten ‘Koningin Máxima 50 jaar’ en ‘Prinses Amalia 18 jaar’. Het setje kost 29,95 euro en is nog steeds te koop op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.